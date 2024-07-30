В Казани устраняют сбой в работе валидаторов в общественном транспорте

Фото: Реальное время

Во всем общественном транспорте Казани возникли временные неполадки при оплате проезда банковскими картами онлайн. Ошибка происходит при синхронизации на терминалах и валидаторах.

Это связано с DDоS-атакой на сервера «Ак Барс Банка». В настоящее время технический сбой постепенно устраняют, работа валидаторов восстанавливается, рассказали «Реальному времени» в МУП «Метроэлектротранс».

О неполадках в оплате стало известно сегодня утром. Пассажиры не могли расплатиться за проезд, в связи с этим они вынуждены были обращаться к водителю общественного транспорта для оплаты билета. А при попытке оплатить проезд через валидатор на экране выходила надпись «Ошибка синхронизации».