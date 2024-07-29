Защитник Михаил Сидоров покинул нижнекамский «Нефтехимик»
Хоккейный клуб «Нефтехимик» официально объявил о расторжении контракта с защитником Михаилом Сидоровым. Решение было принято по взаимному согласию сторон.
Защитник выступал за «Нефтехимик» с сезона 2020/21 и провел в составе команды 191 матч, набрав 42 (11+31) очка.
Накануне клуб заключил однолетний контракт с защитником Богданом Киселевичем. 33-летний хоккеист является обладателем Кубка Гагарина, который он выиграл в составе омского «Авангарда» в 2022 году, а также олимпийским чемпионом 2018 года.
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