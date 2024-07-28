Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина усилит состав «Нефтехимика»: клуб подписал однолетний контракт

Фото: Максим Платонов

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил однолетний контракт с защитником Богданом Киселевичем, сообщила пресс-служба клуба. 33-летний хоккеист является обладателем Кубка Гагарина, который он выиграл в составе омского «Авангарда» в 2022 году, а также олимпийским чемпионом 2018 года.

Прошедший сезон Киселевич провел в «Авангарде», где сыграл 72 матча в регулярном чемпионате и плей-офф и набрал 8 (0+8) очков. Всего же в активе хоккеиста 764 игры в КХЛ и 198 (34+164) баллов за результативность. Также защитник один сезон провел за океаном, в клубе НХЛ «Флорида Пантерз». В 32 играх он набрал те же 8 (0+8) очков.



Напомним, 5 июля клуб подписал контракт с защитником Романом Абросимовым. Трансфер произошел в рамках обмена игроками с «Авангардом».