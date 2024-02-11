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В 2023 году объем расчетов в нацвалютах между Россией и Белоруссией составил 92%

20:42, 11.02.2024

В 2023 году объем расчетов между Россией и Белоруссией достиг 92%, сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой.

— По итогам прошлого года 92% расчетов — это национальные валюты и российский, и белорусский рубль. Это огромная цифра. У нас тоже никогда такой цифры не было, — заявил он в эфире телеканала ОНТ.

Экспортные поставки в Россию за 2022—2023 годы выросли на $8,5 млрд, рассказал он. Важнейшим фактором в этой области, по его словам, стала логистика: переориентация белорусских грузов, задействование возможностей российских портов.

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Галия Гарифуллина
Экономика
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