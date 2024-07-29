Сход поезда Казань — Адлер: 140 человек пострадали, 55 госпитализированы

Фото: скриншот видео очевидцев

На 185-м км перегона Гремячая — Котельниково произошло столкновение локомотива пассажирского поезда сообщением Казань — Адлер с самосвалом КАМАЗ. В результате ДТП сошли с рельсов девять вагонов, шесть из которых опрокинулись, об этом сообщает пресс-служба Росжелдора.

По предварительным данным агентства железнодорожного транспорта, пострадали 140 пассажиров, из них восемь детей. 55 человек госпитализированы.

Для помощи МЧС в доставке пострадавших в медучреждения направлены две единицы техники ведомственной охраны и три личных автомобиля сотрудников филиала. Также организован подвоз 200 литров питьевой воды для пострадавших.



Напомним, что сегодня пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина