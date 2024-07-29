На капитальный ремонт манежа «Тасма» в Татарстане направили еще 70 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

На капитальный ремонт легкоатлетического манежа «Тасма» в Татарстане направили дополнительные 70 млн рублей. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

Общая сумма контракта составляет 94,7 млн рублей. Оставшиеся средства будут направлены на ремонт универсального спортивного зала «Алина» в Алькеевском районе.

Контракт был заключен между Главстроем Республики Татарстан и компанией «Строй Град Инжиниринг». Изначально планировалось выделить 105 млн рублей, но затем сумма снизилась до 94,7 млн рублей.

В рамках нового контракта планируется провести следующие работы:

строительно-монтажные работы с системами инженерно-технического обеспечения;

установка технологического оборудования;

демонтаж металлоконструкций;

уборка и перевозка строительных грузов;

сплошное выравнивание внутренних поверхностей;

покраска стен;

установка средств пожарной безопасности.

Завершение ремонта запланировано на 1 декабря 2024 года. Работы выполняются непрерывно, а срок исполнения контракта — 15 января 2025 года.

Это уже второй контракт на ремонт «Тасмы». В 2019 году на эти цели было направлено 15,9 млн рублей.

Напомним, на данный момент капитальный ремонт легкоатлетического манежа «Тасма» выполнен на 52%. В здании планируется обновить двери, окна и беговые дорожки. Также в список работ входит выполнение гидроизоляции фундамента.

Дарья Пузикова