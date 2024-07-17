Капитальный ремонт легкоатлетического манежа стадиона «Тасма» выполнен на 52%

Фото: Динар Фатыхов

Капитальный ремонт легкоатлетического манежа стадиона «Тасма» выполнен на 52%. В здании планируется обновить двери, окна и беговые дорожки. Также в список работ входит выполнение гидроизоляции фундамента.

Работы по обновлению проекта стартовали в марте. В настоящее время выполнены штукатурные работы, расширены лестничные марши, в дальнейшем на них установят металлоконструкции. Также завершено обновление окон с правой стороны манежа и почти окончено расширение оконных проемов с левой стороны здания, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В этом году также был проведен капитальный ремонт на Центральном стадионе. Ремонтные работы впервые за 20 лет были организованы к Играм БРИКС. На спортивном сооружении были отремонтированы фасад, галереи, уложено 400 метров беговых дорожек, старые экраны заменены современными мониторами, появились удобные кресла.