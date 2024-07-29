В Татарстане на проведение архитектурной конференции «Диалоги. Летние встречи» выделят 1,7 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На оказание услуг по организации архитектурной конференции «Диалоги. Летние встречи» в Татарстане выделят 1,7 млн рублей. Заказчиком тендера выступает «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани», контракт вступает в силу с момента подписания и по 31 декабря 2024 года.

Согласно контракту, в рамках организации конференции исполнитель обязан организовать питание участников, онлайн-трансляцию мероприятия, проживание, перелет, проезд спикеров. Также в обязанности подрядчика входит осуществление фото- и видеосъемки, предоставление полиграфической продукции для обеспечения мероприятия и услуг ведущих площадки для выступления.

Конференция «Диалоги. Летние встречи» пройдет в Казани с 22 по 24 августа. На форуме эксперты обсудят темы «Искусство в городе», «Информационные технологии и искусственный интеллект в градостроительстве и архитектуре».

Разиль Самигуллин