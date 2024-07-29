Россия заняла 13-е место среди стран Европы по доступности бензина

Фото: Максим Платонов

Россия заняла 13-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина. Так, россияне на среднюю зарплату могут приобрести около 1 287 литров 95-го бензина, сообщает РИА «Новости».

Лидерами списка стали Люксембург, Британия и Ирландия. В конце рейтинга расположились Молдавия, Румыния и Венгрия.

В начале прошлой недели вице-премьер Александр Новак заявил, что с 1 августа вновь начнет действовать запрет на экспорт бензина из России. Ранее данный запрет был введен 1 марта для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива.

Разиль Самигуллин