В Госдуме просят МВД предоставить статистику отказов в возбуждении уголовных дел по домашнему насилию

Фото: Максим Платонов

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой предоставить подробную статистику об отказах в возбуждении уголовных дел о домашнем насилии за 2022 и 2023 годы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также Даванков предлагает перевести дела о домашнем насилии в категорию дел частно-публичного обвинения, чтобы сократить количество отказов в их возбуждении. По мнению вице-спикера, действующий порядок возбуждения уголовных дел не обеспечивает эффективную уголовно-правовую защиту прав и свобод человека из-за частых отказов со стороны полиции помочь пострадавшим.

Даванков привел пример, когда в июле 2024 года в Москве была убита девушка своим сожителем, который регулярно ее избивал. Девушка обращалась в полицию с заявлением о домашнем насилии, однако его не приняли и уголовное дело о побоях не возбудили.