ХК «Нефтехимик» подписал контракт с защитником Романом Абросимовым

ХК «Нефтехимик» подписал контракт с защитником Романом Абросимовым. Трансфер произошел в рамках обмена игроками с «Авангардом». Из нижнекамского клуба ушел нападающий Дмитрий Злодеев, сообщает пресс-служба команды.

Роман Абросимов — бывший игрок «Нефтехимика», игрок был в составе команды в сезоне 2020/2021. В прошлом сезоне защитник принял участие в 281 игре и заработал 38 очков по системе «гос+плюс». Стоит отметить, что ранее спортсмен также был игроком казанского «Ак Барса».

Напомним, в конце июня «Нефтехимик» подписал новое соглашение с вратарем Филиппом Долгановым. Контракт рассчитан до 31 мая 2025 года. Хоккеист дебютировал в команде 20 сентября 2023 года.