В Дагестане задержаны трое мужчин, подозреваемых в подготовке теракта в храме

Фото: Максим Платонов

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу трех мужчин из Каспийска, которых подозревают в терроризме. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева, пишет «Интерфакс».

По ее словам, согласно поступившим материалам, мужчины заранее объединились в устойчивую группу и создали террористическое сообщество с целью совершения подрыва храма Казанской иконы Божией Матери вместе с прихожанами в городе Каспийске. Они также планировали совершить другие особо тяжкие преступления.

По версии следствия, подозреваемые самостоятельно изготовили взрывное устройство, которое должны были использовать в здании церкви. Для этого они приискали необходимые компоненты для изготовления устройства и хранили готовое орудие преступления по месту жительства одного из них. Деятельность группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

23 июля Федеральная служба безопасности задержала в Мариуполе местных жителей — граждан России 1986 и 1993 годов рождения. Они планировали поджечь мечеть в Белгороде по указанию украинских спецслужб.