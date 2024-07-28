В Казани растет популярность услуг по установке и ремонту техники

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2024 года спрос на услуги по установке и ремонту различной техники вырос почти в 12 раз. Самыми популярными услугами стали монтаж кондиционеров и вентиляции — казанцы активно устанавливали их в начале лета. На втором месте по популярности оказался ремонт уже установленных кондиционеров и вентиляции.

Также в июне жители Казани часто обращались за ремонтом мобильных устройств, стиральных и сушильных машин, холодильников и морозильных камер, телевизоров и газовых котлов. Кроме того, казанцы на 30% чаще заказывали установку зарядных станций для электромобилей, сообщили «Реальному времени» аналитики «Авито. Услуги».

Эксперты отмечают, что спрос на электротранспорт в России будет расти и к 2033 году достигнет 340 тысяч машин в год. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Уже сейчас россияне расширяют производство: с начала 2024 года на 23% вырос спрос на монтаж торгового и промышленного оборудования. Это обусловлено экономической активностью малого и среднего бизнеса, который в конце прошлого года достиг рекордных 6,3 млн человек.

Летом казанцы чаще ремонтировали холодильники, чем зимой. В разгар сезона клиенты «Авито» стали на 64% чаще обращаться за ремонтом холодильников и морозильных камер. Из-за высокой температуры летом значительно увеличивается нагрузка на все элементы холодильника, особенно на компрессор. Также многие холодильники стоят у окна, и под влиянием солнечных лучей агрегат перегревается.

На третьем месте по популярности — ремонт телевизоров. За полгода спрос вырос на 38%.

Рената Валеева