Спрос на установку кондиционеров в Казани вырос в 2,9 раза из-за аномальной жары

Фото: Максим Платонов

Во II квартале 2024 года казанцы стали чаще обращаться к специалистам по обслуживанию и установке кондиционеров. Спрос на услуги мастеров вырос на 197% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики сервиса «Авито. Услуги».

По их словам, в июне 2024-го интерес к предложениям по работе с кондиционерами увеличился на 309% по отношению к маю.

Кроме того, специалисты стали предлагать свои услуги по установке и ремонту систем кондиционирования на 78% чаще во II квартале этого года по сравнению со II кварталом прошлого года.

На сегодняшний день средняя стоимость услуг по ремонту кондиционеров по Казани составляет порядка 15 тыс. рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди специалистов из крупных городов активнее других стали себя вести исполнители из Тольятти — количество предложений выросло на 234%, Челябинска (+109%), Казани (+78%), Тюмени (+72%) и Барнаула (+71%).

Также из-за аномальной жары в Казани вырос спрос на услуги мастеров груминга. За последние полгода спрос на грумеров поднялся в 2,6 раза. Одновременно с ростом спроса увеличилось и количество предложений от мастеров — на 47%.

