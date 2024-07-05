Спрос на установку кондиционеров в Казани вырос в 2,9 раза из-за аномальной жары
Во II квартале 2024 года казанцы стали чаще обращаться к специалистам по обслуживанию и установке кондиционеров. Спрос на услуги мастеров вырос на 197% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики сервиса «Авито. Услуги».
По их словам, в июне 2024-го интерес к предложениям по работе с кондиционерами увеличился на 309% по отношению к маю.
Кроме того, специалисты стали предлагать свои услуги по установке и ремонту систем кондиционирования на 78% чаще во II квартале этого года по сравнению со II кварталом прошлого года.
Среди специалистов из крупных городов активнее других стали себя вести исполнители из Тольятти — количество предложений выросло на 234%, Челябинска (+109%), Казани (+78%), Тюмени (+72%) и Барнаула (+71%).
Также из-за аномальной жары в Казани вырос спрос на услуги мастеров груминга. За последние полгода спрос на грумеров поднялся в 2,6 раза. Одновременно с ростом спроса увеличилось и количество предложений от мастеров — на 47%.
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