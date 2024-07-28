Рустам Минниханов — игрокам «Рубина»: «Победы или неудачи — в любом случае мы с вами»

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с футболистами и тренерами казанского «Рубина». Встреча прошла на клубной базе команды, сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов отметил, что в прошлом сезоне игроки показали стабильную и уверенную игру, закрепившись в элитном дивизионе. Он подчеркнул, что футбольный клуб и Татарстан — это одно целое, и поблагодарил футболистов за прошлый сезон.



— Победы или неудачи — в любом случае мы с вами. Главная просьба — бороться до конца. Даже когда ты проигрываешь, но продолжаешь бороться — это не стыдно, это спорт. Желаю вам успешного выступления в предстоящем сезоне, интересной и продуктивной игры, а также меньше травм. Очень рад нашей встрече, — добавил Минниханов.

Президент правления ФК «Рубин» Марат Сафиуллин поблагодарил руководство республики за поддержку команды. Он отметил, что встречи стали традиционными и имеют большое значение для игроков. Благодаря поддержке клуб не только достиг хороших спортивных результатов, но и реализовал много социальных проектов. Сафиуллин выразил уверенность, что после завершения текущих проектов инфраструктура футбольного клуба станет одной из лучших в РПЛ.

Главный тренер ФК «Рубин» Рашид Рахимов подчеркнул необходимость показывать характер и биться за себя, за клуб и за республику в каждой игре. Футболисты поблагодарили за поддержку и создание комфортных условий для тренировок. Минниханову вручили футболку с его фамилией и значок «Рубина».

Напомним, вчера «Рубин» в первом домашнем матче сезона РПЛ уступил питерскому «Зениту». Встреча завершилась со счетом 4:0.



Рената Валеева