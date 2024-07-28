Владимир Путин: более 30 тысяч моряков удостоены наград в ходе СВО

Фото: Дмитрий Резнов

В ходе своего выступления на главном военно-морском параде президент России Владимир Путин отметил мужество и отвагу российских моряков, которые участвуют в специальной военной операции. По словам верховного главнокомандующего ВС РФ, многие флотские экипажи храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

Как сообщил Путин, более 30 тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства в ходе СВО. Звание «гвардейских» присвоено фрегату «Адмирал Макаров», одному полку и трем бригадам морской пехоты. Три боевых соединения морпехов и фрегат «Адмирал Эссен» награждены орденами.

— За каждой медалью, орденом, званием — личная история мужества и преданности Отечеству, судьбы дерзких, стойких матросов, их командиров — блестящих морских офицеров, для которых главным всегда были и остаются долг, честь, достоинство, умение вести за собой, ответственность за весь неразрывный, героический путь нашего легендарного Военно-Морского Флота, которым, безусловно, гордится народ России, — подчеркнул президент.

Напомним, в торжественном мероприятии принимают участие корабли из Китая, Индии и Алжира.