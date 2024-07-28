В параде ко Дню ВМФ участвуют корабли из Китая, Индии и Алжира

Фото: предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

В Санкт-Петербурге проходит главный парад в честь празднования Дня Военно-Морского Флота. В торжественном мероприятии принимают участие корабли из Китая, Индии и Алжира, пишет RT. Президент России Владимир Путин поприветствовал зарубежных моряков и поздравил их с праздником.

Глава государства в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева обошел на катере «Раптор» парадную линию боевых кораблей на рейде реки Невы. Он также поздравил военнослужащих с их профессиональным праздником.

Среди участников смотра — линейный корабль «Полтава», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Одинцово», корвет «Бойкий», патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин», подводная лодка «Можайск».

Кроме того, участниками парада стали и зарубежные корабли. Среди них: эскадренный миноносец «Цзяо Цзо» ВМС КНР, учебный корабль «Ла Суммам» Алжира и фрегат «Табар» ВМС Индии. Всего к участию в параде привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, и более 2,5 тыс. военнослужащих.