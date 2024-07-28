В Казани с 1 августа ограничат движение на участке по улице Ю. Фучика
С 1 августа по 30 сентября в Казани частично перекроют проезжую часть на участке от дома №108 до дома №106а на ул. Ю.Фучика, сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Причиной ограничений стала реконструкция тепловода. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать маршрут с учетом перекрытий.
С 25 июля 2024 года по 27 февраля 2026 года перекроют часть улицы Юлиуса Фучика из-за строительства второй линии метрополитена.
Проезжую часть полностью закроют на следующих участках:
- от жилого дома №42 на улице Юлиуса Фучика до улицы Рихарда Зорге;
- от улицы Рихарда Зорге до жилого дома №84 на улице Рихарда Зорге.
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