В Казани с 1 августа ограничат движение на участке по улице Ю. Фучика

Фото: Динар Фатыхов

С 1 августа по 30 сентября в Казани частично перекроют проезжую часть на участке от дома №108 до дома №106а на ул. Ю.Фучика, сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Причиной ограничений стала реконструкция тепловода. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать маршрут с учетом перекрытий.

С 25 июля 2024 года по 27 февраля 2026 года перекроют часть улицы Юлиуса Фучика из-за строительства второй линии метрополитена.

Проезжую часть полностью закроют на следующих участках: