В Казани до 26 февраля 2026 года ограничат движение на улице Ю. Фучика из-за строительства второй линии метро

Фото: Динар Фатыхов

В Казани с 25 июля 2024 года по 27 февраля 2026 года перекроют часть улицы Юлиуса Фучика, сообщили в исполкоме города. Ограничения связаны со строительством второй линии метрополитена.

Проезжую часть полностью закроют на следующих участках:

от жилого дома №42 по улице Юлиуса Фучика до улицы Рихарда Зорге;

от улицы Рихарда Зорге до жилого дома №84 по улице Рихарда Зорге.

Напомним, на участках улицы Аэропортовской временно ограничат движение транспорта и пешеходов. Эти меры будут введены из-за работ по теплоснабжению строящегося дома.