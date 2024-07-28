В Нижегородской области предотвратили атаку украинских дронов
Минобороны России сообщило об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над Нижегородской областью.
По информации ведомства, очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА была пресечена около 07:00 мск. Беспилотники были уничтожены дежурными средствами ПВО.
Напомним, в России разработали новый мобильный комплекс под названием «Леший». Он предназначен для защиты военной техники от беспилотных летательных аппаратов.
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