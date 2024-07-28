Российский пловец Евгений Сомов не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде
На проходящих в эти дни Олимпийских играх в Париже российский пловец Евгений Сомов не сумел пробиться в финальный заплыв на дистанции 100 метров брассом. В своем полуфинальном заплыве он занял 7-е место с результатом ровно одна минута, что стало лишь 13-м результатом среди всех участников.
Победителем же стал британский пловец Адам Пити, установивший мировой рекорд на этой дистанции.
«Реальное время» рассказывает об олимпийском турнире, на который сборная России приехала с 15 спортсменами — меньше было только на Олимпиадах 1908-го в Стокгольме и 1900-го, кстати, также в Париже.
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