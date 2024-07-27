В Омске прошел II Международный Иртышский Сабантуй при участии гостей из Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

В Омске стартовал II Международный Иртышский Сабантуй, который собрал представителей девяти регионов России, Казахстана и Китая. Организатором праздника стал Зеленодольский район Татарстана совместно с Омской областью и общественной организацией «Всемирный конгресс татар».

На праздник приехало около 250 гостей из Татарстана и большое количество представителей районов республики. А одной из самых популярных площадок на торжестве стало «Татарское подворье»

В этой локации установлен рекорд России — сегодня гостям Сабантуя раздали 3057 чашек чая и порций сладкого национального угощения. предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

— Здесь можно познакомиться с бытом татарского народа: дом-музей Каюма Насыри, мечеть, дом кулинарии, где проходит мастер-класс по приготовлению национальной выпечки. В этой локации установлен рекорд России — сегодня гостям Сабантуя раздали 3057 чашек чая и порций сладкого национального угощения. Чай готовили в самом большом самоваре в стране на 300 литров. Также было роздано 1200 порций шурпы, — отмечает пресс-служба Зеленодольского района.

Кроме этого прошло соревнование по татарской борьбе Куреш — его победитель получил подарок от раиса Татарстана Рустама Минниханова — отечественный автомобиль.

В общей сложности на празднике побывало более 40 тысяч гостей. Для них на главной сцене весь день выступали народные коллективы из Татарстана и Омской области.