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Происшествия

В Волгоградской области разбился российский истребитель Су-34

15:36, 27.07.2024

В Волгоградской области произошло крушение самолета Су-34 во время планового учебно-тренировочного полета. Экипаж успел катапультироваться, и угрозы жизни летчиков нет, сообщило министерство обороны России.

— Истребитель упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта, поэтому разрушений на земле нет, — заявило Минобороны.

Предварительная причина ЧП — техническая неисправность. В настоящее время на месте работает комиссия Воздушно-космических сил России.

Двумя днями ранее в Калужской области разбился вертолет Ми-28 — в том происшествии погибли оба члена экипажа.

Олег Исаков

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Происшествия

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