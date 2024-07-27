В Волгоградской области разбился российский истребитель Су-34
В Волгоградской области произошло крушение самолета Су-34 во время планового учебно-тренировочного полета. Экипаж успел катапультироваться, и угрозы жизни летчиков нет, сообщило министерство обороны России.
— Истребитель упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта, поэтому разрушений на земле нет, — заявило Минобороны.
Предварительная причина ЧП — техническая неисправность. В настоящее время на месте работает комиссия Воздушно-космических сил России.
Двумя днями ранее в Калужской области разбился вертолет Ми-28 — в том происшествии погибли оба члена экипажа.
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