Лавров: Россия и Малайзия намерены повышать объемы торговли между странами

Фото: фото взята с сайта МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости развивать инвестиционное сотрудничество и повышать объемы взаимной торговли между Россией и Малайзией. В ходе пресс-конференции по итогам визита в Малайзию он отметил, что стороны должны сконцентрироваться на увеличении объемов взаимной торговли, которые «в последние пару лет немножко сдали», пишет РИА «Новости».

Министр также подчеркнул важность укрепления договорно-правовой базы между странами. Обновленное соглашение об избежании двойного налогообложения было подписано в мае и скоро вступит в силу. Это поможет развитию инвестиционного взаимодействия между Россией и Малайзией, добавил Лавров.



Переговоры прошли содержательно и в конструктивном ключе, отметил Лавров. Он подчеркнул, что двустороннее взаимодействие имеет хорошие темпы и развивается в самых разных областях — по линии лидеров различных министерств и ведомств, включая МИД, по линии парламентов, региональных властей, политических партий, исламских организаций, деловых кругов, аналитических и образовательных центров.

Лавров прилетел в Малайзию из Лаоса, где он принимал участие в серии министерских мероприятий по линии АСЕАН.

Напомним, в октябре прошлого года делегация от Татарстана посетила Малайзию с рабочим визитом. В ее состав вошли министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин, помощник раиса Татарстана Альберт Гильмутдинов, а также ректоры и проректоры вузов, сообщили в пресс-службе Минобразования РТ.

Рената Валеева