В Казани началась реконструкция башни Сююмбике — одной из главных достопримечательностей

Фото: Роман Хасаев

В Казани началась масштабная реконструкция башни Сююмбике, расположенной на территории Казанского кремля. Эта достопримечательность привлекает туристов своим необычным наклоном, который роднит ее с Пизанской башней. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Работы направлены на укрепление фундамента, восстановление облицовки и защиту башни от влаги и разрушений.

Специалисты предполагают, что за столетие древесина, на которой стоит башня, либо окаменела, либо разрушилась. Грунт постепенно вымывался, и началось отклонение. Сначала на градус, потом еще больше, но процесс удалось остановить.

Сначала в трещины введут углеродное волокно, которое защитит кладку от влаги и разрушений. Следующий этап — отсечная гидроизоляция, которая убережет фундамент. А уже имеющиеся трещины сошьют анкерами.



По словам представителей реставрационной группы, работы планируется завершить к середине сентября — к саммиту стран БРИКС.