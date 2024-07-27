Зампред правительства РФ заявил о важности создания качественных и безопасных дорог в стране
Зампред правительства России Марат Хуснуллин заявил о необходимости создавать в стране не только качественные дороги, но и обеспечивать их удобной придорожной инфраструктурой.
В качестве примера он привел многофункциональные зоны (МФЗ), расположенные на трассе от Санкт-Петербурга до Казани. Совсем недавно ее открыл президент страны Владимир Путин.
По словам Хуснуллина, на этой дороге заработали еще два новых МФЗ. Один из них находится на 75-м километре трассы М-11 «Нева» в сторону Санкт-Петербурга, а другой — на 620-м километре М-12 «Восток» в направлении Казани.
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