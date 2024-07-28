Япония, Южная Корея и США договорились о сотрудничестве в сфере обороны

Фото: Динар Фатыхов

Министры обороны Японии, Южной Кореи и США подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в области безопасности. Документ предусматривает проведение ежегодных встреч для обмена информацией по северокорейской программе разработки оружия массового поражения, пишет «Интерфакс».

Глава японского оборонного ведомства Минору Кихара после церемонии подписания меморандума сообщил, что следующая встреча запланирована в 2025 году в Сеуле. Он также отметил обеспокоенность министров трех стран развитием сотрудничества между КНДР и Россией.

В июне в КНДР опубликовали договор о стратегическом партнерстве с Россией. Он состоит из 23 статей, охватывающих целый ряд сфер, он бессрочный и заменил собой предыдущий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 2000 года.

Рената Валеева