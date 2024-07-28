Самая дорогая квартира во «вторичке» в Казани на «Авито» стоит 119 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Специалисты сервиса «Авито Недвижимость» проанализировали вторичный рынок жилья в крупных городах России и составили рейтинг самых дорогих квартир, выставленных на продажу за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Согласно исследованию, самая дорогая квартира находится в Калининграде. За 400 млн рублей там продается четырехкомнатная двухуровневая квартира площадью 215 кв. м.

В Казани можно приобрести двухэтажную шестикомнатную квартиру площадью 316,8 кв. м за 119 млн рублей. Она находится у Казанского кремля, парка «Черное озеро» и станции метро «Кремлевская».

Еще одна дорогая квартира расположена в Самаре. Ее стоимость составляет 90 млн рублей, а площадь — 335 кв. м. Четырехкомнатный объект занимает последние два этажа в шестиэтажном доме.

Казань вошла в тройку городов с самыми дорогими квартирами. Столица Татарстана уступила только Москве и Санкт-Петербургу, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на данные компании «Яндекс Недвижимость».

Рената Валеева