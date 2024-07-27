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За неделю в Татарстане подорожали помидоры, гречка и сосиски

17:38, 27.07.2024
За неделю в Татарстане подорожали помидоры, гречка и сосиски
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане с 15 по 22 июля подорожали свежие помидоры, гречка, сосиски и некоторые другие продукты питания. Заметнее всего выросли цены на помидоры — на 1,64%. Средняя цена на них составляет 162,09 рубля за один килограмм.

На 1,53% за неделю в республике подорожала гречка. На 22 июля средняя цена за один килограмм составила 52,68 рубля. Стоимость сосисок и сарделек выросла на 1,35% и достигла 409,28 за килограмм.

Также в Татарстане подорожали овощные смеси для детского питания. Рост цены составил 1,03%. Килограмм таких консервов 22 июля можно было купить за 671,21 рубля. Незначительно выросли цены на мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, маргарин, твердые, полутвердые и мягкие сыры, сахар-песок, печенье, пшеничную муку, вермишель, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, пшено.

Напомним, в первую неделю июля в республике цена на килограмм картофеля увеличилась почти на 6%. Огурцы подорожали на 6%. Белокочанная капуста также стала стоить дороже — ее цена выросла на 5,44%.

Галия Гарифуллина

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АналитикаОбщество Татарстан

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