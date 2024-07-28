Бывший тренер «Металлурга» допустил, что номер Сергея Мозякина изымут из обращения

Фото: Динар Фатыхов

В субботу в Магнитогорске прошел прощальный матч Сергея Мозякина — легенды российского хоккея, рекордсмена КХЛ. Перед началом игры под своды арены «Металлурга» был поднят стяг с фамилией Мозякина. Магнитогорский клуб навечно закрепил за ним 10-й игровой номер.

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» и сборной России Илья Воробьев считает, что в будущем КХЛ может принять инициативу полностью изъять из обращения десятый игровой номер Мозякина, как это сделал «Металлург».

— Было очень важно чествовать столь великого спортсмена, легенду российского хоккея. Он побил все рекорды и собрал все европейские награды. Здорово, что он наконец-то провел этот прощальный матч. Мы собрались в честь Сергея и в благодарность ему за то, что он сделал для хоккея и для Магнитогорска, — сказал Воробьев «РИА Новости».

По словам Воробьева, пока подобные мероприятия только начинаются локально, на уровне команд. Но когда-нибудь, возможно, вся лига будет признавать величайших спортсменов и выводить их игровые номера.

Мозякин завершил карьеру в июле 2021 года. 43-летний россиянин является автором множества рекордов в КХЛ и самым результативным игроком в истории соревнований. В 842 матчах регулярных чемпионатов и плей-офф КХЛ Мозякин набрал 928 очков (419 голов и 509 передач). Шипачев является вторым бомбардиром в истории лиги. В 987 матчах он набрал 920 очков (289 + 631).

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев повторил рекорд по результативности в рамках регулярного чемпионата КХЛ. До этого рекорд принадлежал нападающему Сергею Мозякину, который тот поставил в сезоне 2016/17, набрав 85 (48 + 37) очков.

Рената Валеева