В России за сутки потушили 35 природных пожаров

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в 18 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 35 лесных пожаров на площади 24 464 гектара. Об этом сообщила Авиалесоохрана в своем телеграм-канале.

По состоянию на полночь воскресенья на территории России активно тушили 230 лесных пожаров общей площадью 789 811 гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии — там произошло 95 пожаров на 519 318 гектарах.

В пятницу, в 20 регионах России лесопожарные службы ликвидировали 28 лесных пожаров. Однако еще 200 возгораний продолжают действовать на территории 13 регионов страны.