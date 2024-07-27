Владимир Путин подписал указ о проведении парада и салюта в честь Дня Военно-Морского Флота

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Он пройдет завтра, 28 июля, в 22.30 по московскому времени.

— Провести 28 июля 2024 года в День Военно-Морского Флота главный парад, — сказано в тексте указа.

День Военно-Морского Флота России учрежден Петром I 27 июля 1714 года, когда российский флот одержал победу над Швецией в Гангутском сражении. Законодательно праздник закреплен в 2006 году.