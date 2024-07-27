В Лениногорском районе Татарстана расчистят русло реки более чем за 1,8 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Лениногорском районе Татарстана расчистят русло реки Камышлинка, проходящей по ул. Заречной и Буденного. На эти работы исполком района готов потратить более 1,8 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.



На территории ул. Буденного исполнителю предстоит очистить непроходные каналы от мокрого ила и грязи при снятых трубах, восстановить профиль канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов. Также в его обязанности входят устройство подушек под фундаменты опор мостов, укладка стальных водопроводных труб, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям.

На территории ул. Заречной исполнителю нужно будет выполнить такие работы, как валка деревьев, вырубка кустарников, очистка непроходных каналов, восстановление профиля канав и разработка грунта экскаваторами. Работы должны быть завершены к 30 октября 2024 года.

Напомним, к концу июня в Татарстане очистили более половины водных объектов республики. По словам главы Минстроя Татарстана Марата Айзатуллина, уже выполнено 61% от общего объема работ.

Галия Гарифуллина