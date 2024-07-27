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Борец из Татарстана стал абсолютным батыром на Сабантуе в Омске

15:06, 27.07.2024
Борец из Татарстана стал абсолютным батыром на Сабантуе в Омске
Фото: предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

Борец из Татарстана Булат Мусин стал победителем второго Международного Иртышского Сабантуя. Он завоевал титул «Абсолютный батыр».

В финальной схватке спортсмен одержал верх над Шамилем Мусаевым из Омска. Главным призом соревнований стал отечественный автомобиль «Лада». Обладатель второго места получил в качестве награды холодильник, произведенный в Зеленодольске.

Напомним, что Сабантуй проходит сегодня в Омске. Праздник собрал участников из девяти регионов России, а также из Казахстана и Китая. На мероприятие пришло более 40 тысяч зрителей.

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