В казанском парке Победы почтили память погибших детей Донбасса

Фото: предоставлено пресс-службой Молодой Гвардии

Сегодня в казанском парке Победы прошла международная акция «Ангелы Донбасса», посвященная Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе.

27 июля — скорбная дата для Донецкой Народной Республики, в этот день чтят память погибших маленьких жителей региона. В рамках акции были зачитаны все имена погибших детей, после чего была объявлена минута молчания. Участники мероприятия также возложили цветы к стихийному мемориалу.

Репортаж прошедшей акции провели «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Со словами выступили ветераны и участники специальной военной операции, а также представители татарстанских организаций «Молодой Гвардии» и Комитета по делам детей и молодежи.

В рамках акции были зачитаны все имена погибших детей, объявлена минута молчания, а участники мероприятия возложили цветы к стихийному мемориалу. предоставлено пресс-службой Молодой Гвардии

— Сегодня мы вспоминали детей, зачитывали имена каждого ребенка, который погиб на территории Донбасса, начиная с 2014 года. Эмоционально было очень тяжело переживать эти эмоции, когда зачитывают имена детей, в том числе тех, которые успели прожить на этом свете всего лишь считанные дни. <...> Искренне желаем, чтобы военные действия как можно быстрее закончились и на Донбассе воцарился мир, — поделился руководитель Татарстанского отделения «Молодой Гвардии» Руслан Шигабуддинов.

Олег Исаков