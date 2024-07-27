Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений Татарстана выполнен на 79%
В рамках семи республиканских и федеральных программ ремонтируется 185 объектов, рассказал министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин.
— Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений выполнен на 79%. Ремонт школ и образовательных центров завершен на 68% от запланированного объема. На текущей неделе был завершен один объект в Лаишевском районе, — уточнил он.
Наибольший объем выполненных работ — 81% — приходится на строительно-монтажные работы в 15 студенческих общежитиях.
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