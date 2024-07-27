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Раис Татарстана поздравил победителя конкурса чтецов Корана стран БРИКС

17:55, 27.07.2024
Раис Татарстана поздравил победителя конкурса чтецов Корана стран БРИКС
Фото: Максим Платонов

В Казани прошел конкурс чтецов священного Корана среди представителей стран БРИКС.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил в своем телеграм-канале победителя конкурса — Мохамеда Самира Мохамеда Магахеда из Бахрейна.

Рустам Минниханов также поблагодарил организаторов и участников мероприятия. Конкурс проходил в столице республики с 24 по 26 июля.

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