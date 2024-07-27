Россия договорилась со странами АСЕАН развивать единую систему безопасности в Евразии

Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будут работать над созданием единой неделимой системы безопасности в Евразии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

— Говорили мы в таком концептуальном плане о необходимости развивать на евразийском континенте единую неделимую систему безопасности, открытую для всех стран Евразии, для всех организаций, которые здесь расположены, — цитирует речь Лаврова ТАСС.

По словам главы МИД, страны АСЕАН проявили интерес к инициативе президента России Владимира Путина о формировании системы евразийской безопасности. АСЕАН готов к предметному разговору на эту тему.

Накануне стало известно, что Казань готовит конференцию по Степной Евразии.

Олег Исаков