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Владимир Путин поздравил российских военных с Днем Военно-Морского Флота

11:44, 28.07.2024
Владимир Путин поздравил российских военных с Днем Военно-Морского Флота
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим с поздравлением в честь Дня Военно-Морского Флота. В Санкт-Петербурге по традиции прошел парад ВМФ, и глава государства лично поприветствовал экипажи кораблей, участвующих в параде.

— Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота, — сказал Путин с катера. Экипажи приветствовали президента, как передает его слова пресс-служба Кремля.

Кроме того, Верховный главнокомандующий поприветствовал моряков из Китая, Алжира и Индии. После поздравления он совершил обход кораблей, стоящих на рейде Невы, а затем направился к Адмиралтейской набережной.

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