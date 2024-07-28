Владимир Путин поздравил российских военных с Днем Военно-Морского Флота

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим с поздравлением в честь Дня Военно-Морского Флота. В Санкт-Петербурге по традиции прошел парад ВМФ, и глава государства лично поприветствовал экипажи кораблей, участвующих в параде.



— Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота, — сказал Путин с катера. Экипажи приветствовали президента, как передает его слова пресс-служба Кремля.

Кроме того, Верховный главнокомандующий поприветствовал моряков из Китая, Алжира и Индии. После поздравления он совершил обход кораблей, стоящих на рейде Невы, а затем направился к Адмиралтейской набережной.