CNN: Камала Харрис в начале августа объявит, кто будет ее напарником на президентских выборах
Вице-президент США Камала Харрис, которая сейчас считается наиболее вероятным кандидатом на участие в президентских выборах от Демократической партии, в начале августа объявит своего напарника в предвыборной гонке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
— Харрис выберет того, с кем ей будет комфортно и кто будет готов стать президентом в случае необходимости, — сказал собеседник CNN. Он добавил, что пока Харрис не раскрывает своих планов.
Имя потенциального кандидата в вице-президенты станет известно в ближайшие две недели.
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