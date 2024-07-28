МЧС сообщило о гибели 30 человек на водоемах России за прошедшие сутки

Фото: Галия Шакирова

За последние 24 часа в России произошло несколько трагических случаев на воде, в результате которых погибли 30 человек, включая пятерых детей. Об этом сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале.

Один из инцидентов произошел в Смоленске, где утонули двое мальчиков. Специалисты смогли извлечь их тела. Кроме того, в поселке Рублево-Медвенский Тульской области погиб 14-летний подросток, который решил искупаться в необорудованном для этого месте.

В среду, 17 июля, в Татарстане на озере Макса утонула 19-летняя девушка, сообщает пресс-служба МЧС России. По предварительным данным, она пошла купаться с детским надувным кругом, не умея плавать.