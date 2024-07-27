Рустам Минниханов поручил разобраться со всеми нарушениями в лагерях Татарстана

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил разобраться со всеми фактами нарушений, выявленных Роспотребнадзором республики.

— Все это — элементарные правила, и медосмотр, и осмотр детей, качество продуктов питания. Это же наши дети! — сказал раис, обращаясь к главам муниципальных районов. — На ваших территориях, в ваших районах и городах. Это просто пренебрежительное отношение.

Руководитель надзорного органа региона Марина Патяшина доложила о нарушениях в 22 ЛОУ 17 муниципальных образований Татарстана. По ее словам, в лагерях РТ выбросили почти полтонны просроченных продуктов питания.

Рустам Минниханов поручил Управлению Роспотребнадзора по Татарстану продолжить работу по этому направлению, а также наказывать виновных при необходимости.

Олег Исаков