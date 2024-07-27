Новости общества

14:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские военные освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР

13:07, 27.07.2024
Российские военные освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР
Фото: Максим Платонов

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Лозоватское в Донецкой Народной Республике.

— ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в Донецкой Народной Республике, — сообщило Министерство обороны.

Накануне группировка «Запад», действующая на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области, освободила населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее.

Олег Исаков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также