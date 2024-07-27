Российские военные освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Лозоватское в Донецкой Народной Республике.
— ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в Донецкой Народной Республике, — сообщило Министерство обороны.
Накануне группировка «Запад», действующая на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области, освободила населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее.
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