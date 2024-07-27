За неделю в Татарстане подешевела большая часть «борщевого набора»

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане с 15 по 22 июля снизились средние цены на большую часть овощей, входящих в так называемый борщевой набор. Подешевели столовая свекла, морковь и репчатый лук.

Подорожали из «борщевого набора» белокочанная капуста (+6,84%) и картофель (+1,5%). Средние цены составили 44,86 рубля и 51,85 рубля за один килограмм соответственно.



Заметнее всего в «борщевом наборе» за неделю подешевела столовая свекла — на 6,47%. На 22 июля средняя цена килограмма в Татарстане составила 60,70 рубля.



Морковь в республике за семь дней стала дешевле на 2,3%, а репчатый лук — на 1,8%. На 22 июля средние цены составили 58,88 рубля и 44,11 рубля соответственно, следует из данных Татарстанстата.



Напомним, Татарстан вошел в число регионов с низкими расходами на домашнее питание. В целом по России расходы на домашнее питание достигли минимального уровня с 2019 года, составив 33,2% от общих трат семей.

Галия Гарифуллина