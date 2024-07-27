Минфин России призвал страны G20 к совместной борьбе с угрозой долгового кризиса

Фото: Сейтумерова Анна

Замглавы Минфина России Иван Чебесков призвал страны G20 к совместным действиям для предотвращения приближения системного долгового кризиса. С таким заявлением он выступил на встрече министров финансов и управляющих центральными банками в Рио-де-Жанейро.

По его словам, обслуживание долга становится все дороже, а большинство испытывающих трудности стран имеют низкие и средние доходы. Такая ситуация не позволяет направлять необходимые ресурсы на развитие, структурные реформы, финансирование важнейших секторов экономики и достижение целей устойчивого развития.

— Особое беспокойство также вызывает отсутствие внимания стран к очень высокому и продолжающему расти уровню долга в развитых странах. Помимо решения вопросов с реструктуризацией долгов, требуются совместные комплексные действия для предотвращения приближения системного долгового кризиса, — цитирует речь Чебескова «Ведомости».

По итогам встречи участники обозначили ключевые риски в виде роста глобальной задолженности и высокие уровни дефицитов бюджетов. Также без внимания не осталось сохранение высокого уровня инфляции и колебание цен на сырьевые товары на фоне геополитических потрясений.