Отечественные лекарства получат приоритет при включении в перечень жизненно важных препаратов

Фото: Татьяна Демина

Правительство России приняло решение актуализировать правила формирования перечней жизненно необходимых и важнейших и дорогостоящих лекарственных препаратов. Цель — стабилизировать обеспечение медикаментами в условиях санкций, пишет «Интерфакс».

Теперь российские лекарства, а также препараты, производство которых локализовано в России, получат приоритет при включении в перечни. Постановление, изменяющее правила формирования этих списков, уже подписано.

Актуализированные правила предполагают новый подход к комплексной оценке лекарственного препарата, представленного для включения в перечни. Если комиссия Минздрава отклонит заявку производителя, тот сможет представить доработанное исследование, содержащее более подробную информацию о характеристиках препарата. Это изменение будет стимулировать компании представлять более полные и качественные исследования своей продукции, полагают в правительстве.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП — более 820 медикаментов.

Рената Валеева