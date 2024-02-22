Никита Гусев повторил рекорд Сергея Мозякина

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев повторил рекорд по результативности в рамках регулярного чемпионата КХЛ. До этого рекорд принадлежал нападающему Сергею Мозякину, который тот поставил в сезоне 2016/17, набрав 85 (48+37) очков.

Для этого Никите Гусеву потребовалось 66 матчей, в которых он забросил 23 шайбы и отдал 62 передачи.

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Олег Исаков