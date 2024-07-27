ФСБ задержала трех жителей Каспийска за попытку совершения теракта
ФСБ совместно с МВД России предотвратила серию террористических атак в Дагестане. В Каспийске задержали трех местных жителей, которые планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и православный храм. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
— По адресам проживания задержанных были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, — уточняет ФСБ.
В настоящее время задержанные дали признательные показания, а следственные органы возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту, организации террористического сообщества и участии в нем, а также незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
23 июля Федеральная служба безопасности задержала в Мариуполе местных жителей — граждан России 1986 и 1993 годов рождения. Они планировали поджечь мечеть в Белгороде по указанию украинских спецслужб.
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