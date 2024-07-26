Космонавт «Роскосмоса» отправится 18 августа на МКС на американском корабле Crew Dragon

Фото: Наталья Бережная

Американский корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9, в состав которого входит космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Александр Горбунов, отправится к Международной космической станции 18 августа. Об этом сообщило NASA.



Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС». Это произошло в июле 2022 года в рамках программы МКС.

Реализация соглашения позволяет при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания, соответственно, российского и американского сегментов станции.

Напомним, в марте состоялся пуск ракеты-носителя Falcon-9. Экипаж Crew-8, в который вошел Александр Гребенкин, отправился к Международной космической станции.

Рената Валеева