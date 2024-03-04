Александр Гребенкин с коллегами отправился к МКС на корабле Crew Dragon

Сегодня в 6.53 мск с Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде состоялся пуск ракеты-носителя Falcon-9. Экипаж Crew-8, в который вошел Александр Гребенкин, отправился к Международной космической станции.

Выведение корабля на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты прошли в штатном режиме. Александр Гребенкин стал 24-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе четвертым — на Crew Dragon.

Стыковка Crew Dragon к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС запланирована на 5 марта в 11.00 мск. Ранее на МКС отправился «Прогресс МС-26» на корабле «Союз-2.1а».

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Разиль Самигуллин